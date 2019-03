Kas seadust tuleks muuta?

"Kriminaalmenetluses kehtib kohtuliku arutamise vahetuse põhimõte, mis tähendab seda, et otsus võib tugineda vaid tõenditele, mida on kohtulikul arutamisel esitatud ja vahetult uuritud ning mis on protokollitud,” selgitas Kärner. “Sellest põhimõttest tulenevalt on kriminaalmenetluses otsustava kaaluga just kohtumenetluses otsust tegeva kohtuniku juuresolekul antud ütlused ning mitte varem kohtueelses menetluses ilma kohtu osaluseta antud ütlused.”

“Püstitatud küsimusest jääb mulje, justkui sõltuks süüdi- või õigeksmõistva otsuse tegemine pelgalt süüdistatava ütlustest,” jätkas Kärner ja lisas, et see ei ole nii. “Kuigi süüdistataval ja kahtlustataval on õigus anda ütlusi ning ütluste näol on tegemist tõendiga, hinnatakse seda kogumis koos teiste tõenditega. Seega ei ole süüdistataval üldjuhul võimalik pelgalt oma ütluste sisu põhjal otsustada, kas tema süüdimõistmine ühe või teise kuriteo eest on võimalik või mitte. Juhtumid, kus ainsaks tõendiks on süüdistatava enda ütlused, on haruldased. Rõhutame ka seda, et kahtlustataval ja süüdistataval on põhiseadusest tulenev õigus ütluste andmisest täielikult keelduda. Seetõttu on üldjuhul alati süüdistatava ütluste kõrval kogutud ka teisi tõendeid,” selgitas Kärner.