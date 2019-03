Teatripäevagala viib vaataja teatri keskmesse

“Vaatajad, mees ja naine, satuvad teatri keskmesse, kus nad kohtuvad Teatriteadja, Noore Näitleja, Genti Manifesti, Jänese ning Kassi ja loomulikult ka Suure Näitlejaga, kes on võimeline taevas ka päiksena paistma. Läbi raskuste, valu ja kahe humoorika hetke jõutakse koos tõdemuseni, et teater võib inimese lunastada. Loomulikult on see vaid jäämäe veepealne osa. Mis tegelikult juhtuma hakkab, teab vaid Jumal taevas ja uus peanäitejuht proovisaalis,” kergitas Lennuk õhtuse etenduse eesriideserva.