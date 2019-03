Endised siseministrid taunivad tänavarahutustega ähvardamist

"Hoolimata erinevatest maailmavaadetest ja poliitilistest valikutest ei saa me siseministritena heaks kiita ühtegi üleskutset, mis on mõistetav massirahutuste õhutamise või õigustamisena. Sõnal on poliitikas tugev jõud. Iga sõna peab tõsiselt kaaluma ja mõistma oma vastutuse suurust," seisab avalduses.