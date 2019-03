Alevikuvanema valimise esimene katse Haljalas luhtus

Veiko Veiert rääkis kohale saabunud ligikaudu paarikümnele inimesele, et statuut näeb ette esimesel koosolekul vähemalt kümneprotsendilist osalust, Haljala alevikus elab 1051 inimest. Veierti sõnul ei laekunud esimesele üleskutsele kandideerida alevikuvanema kohale just üleliia palju sooviavaldusi. Viimaks lähenes Veiert personaalse ettepanekuga elupõlisele Haljala elanikule Margus Laigule, kes oli ka nõus.

Haljala aleviku teine üldkoosolek koguneb 8. aprillil kell 19 samuti Haljala rahvamajas. Teisel korral piisab ka paarikümnest inimesest, et hääletus oleks seaduslik. Samuti on organisaatorite sõnul veel aega esitada vastaskandidaate, kes peavad saama kinnitatud nädal enne koosoleku toimumist.

Alevikuvanemat peab Veiko Veiert oluliseks lüliks vallavalitsuse ja elanike vahel. Veierti sõnul asub vallamaja praegu Võsul, mis on Haljala inimestele suhteliselt kaugel, samuti pole välistatud, et tulevikus kaugenevad omavalitsuse piirid reformide käigus üksteisest veelgi. “Sellisel juhul on oluline, et keegi kõneleks kogukonna nimel,” rääkis Veiert. (VT)