Jaak Strandberg – Ants Olev mõtlevad bridžis jätkuvalt medalikursil

Medalikolmik on selge – Rakvere võistkonnad Later ja Kelp ning külalised Paidest –, kuid alles Lateri ja Kelbi omavaheline mäng selgitab lõpliku paremusjärjestuse. Hetkel juhib Later, kuid Kelbil on võimalik oma kolmandalt kohalt tõusta nii teiseks kui teoreetiliselt ka tänavuseks maakonna meistriks. Later mängib koosseisus Ivo Kallaste, Tõnu Mäeker, Ants Olev, Raivo Saremat, Jaak Strandberg; Paide võistkonda kuuluvad Tiit Kalda, Tõnu Kärssin, Roger Liiv, Aivo Luuk ja Urmas Virves ning Kelpi esindavad Oleg Antonkov, Mihkel Juhkami, Hannes Linnamägi, Jaan Linnamägi ja Kalle Pentel.