Õpetajal peaks olema alkomeeter taskus

Nüüd näib, et lapsi saatev õpetaja peaks meeles pidama ka seda, et ta ei unustaks maha alkomeetrit. Äkki on bussijuht napsune? Sedagi tuleks kontrollida just õpetajal. Nimelt saatsid maanteeamet (MNT) ning maksu- ja tolliamet (MTA) hiljaaegu koolidesse ja lasteaedadesse üle Eesti kirja, milles on loetletud hulk näpunäiteid õpetajatele.

Olgugi et nimetatud soovitused just seda näivad olevat ning nõudeid nende seas ilmselt pole, võib see kiri kohusetundlikul õpetajal meelerahu minetada, ja selleks, et kõik tehtud oleks, hakkab ta punkthaaval neid täitma. Siin läheb asi juba õige kummaliseks, sest kui MTA ja MNT kodulehelt võib ju vajaliku info hõlpsalt leida, on alkoluku olemasolu bussijuhi käest päris veider uurida, rääkimata sellest, et juhilt pärida, on ta läbinud reguleerija esimese astme koolituse või mitu tundi ta eelmisel öösel magas.