Tamsalu spordikohvikule otsitakse uut rentnikku

Uus kohvikupidaja loodetakse välja valida aprillis. Praeguseni kandis kohvik maja perenaise auks nime Krista. Kas nii saab see olema ka edaspidi? “Eelmine rentnik tahtis nii ja küsis minult luba. Mida uus rentnik otsustab, see on juba tema asi,” lausus Krista Lepik.