Suure haardega pärandikoguja

Elupõlist elektriinseneri Asael Truupõldu köidavad olnud ajad ning kannustab veendumus, et on tarvis jäädvustada aja ja inimeste lugu nii, nagu see päriselt olnud. Et tulevased põlved teaksid tõde oma kodupaigast ja oma rahvast. Uus uurimisteema “Esemeid meie rännakuil” paneb Asael Truupõllul silma särama ja sõrmed sügelema. “Väga huvitav teema!” sõnab ta.

Kirjandusmuuseumist saadetud kondikava tuleb kogenud koduuurija sõnul esmalt jupphaaval lahti võtta, et see siis enda kogetu ning kogutud andmete ja tähelepanekutega täita. Kui see töö tehtud, on aeg mõelda, kes veel midagi räägiks. “Mõned asjad on vaja küsimustikule juurde lisada – ega nemad pole ka professorid, et kõik viimseni oleks kirjas,” ütleb ta.

“Eesti rahva elu on nii põnev,” võtab Asael Truupõld lühidalt kokku, mis innustab ja kannustab olnut uurima ja kirja panema.

“Olen kirja pannud jutte ja episoode,” lausub ta. “Mõnikord hakkab asi peale keskelt, jupikaupa. Pärast tuleb panna materjal järjekorda, vaadata, et midagi ei korduks, panna juurde ja võtta vähemaks,” kirjeldab ta uurimuste valmimiskäiku. Käsitluste aluseks on koduuurijal sageli olnud enda läbielatu.

“Kirjandusmuuseumile tegin esimese kaastöö paarkümmend aastat tagasi, kui hakkasin tundma huvi elulugude vastu. Kirjandusmuuseum siis suunas ja juhendas. See polnud igaaastane asi, eesti rahva muuseum oli ikka päris mu tööde korjaja,” sõnab mees. Räägib, et hakkas muuseumi loal Tallinnas kasutama KGB ja NKVD arhiivi, mis iseseisvumise järel avati. “See oli ju tundmatu maailm. Sealt saab teada, mis tegelikult või peaaegu tegelikult toimus,” ütleb Truupõld. Mehel, kes kogunud koju iga ajastu kirjandust, mis raamatukogudest poliitilistel põhjustel välja on visatud, ning toonud raamatuid ära ka prügimäelt, on avar vaade ajaloole. “Inimene ei tohi raamatutes kõike üks ühele võtta. Kõige suurem tõde on tegelikult kirjades,” lisab ta.

Faktid kõnelevad, et Asael Truupõld on saatnud kaastöid Eesti kirjandusmuuseumi paljudele võistlustele ning alates 2013. aastast järjekindlalt igal aastal, erandiks vaid 2016. aasta eluloovõistlus, kuna ta oli oma 56-leheküljelise eluloo juba varem kirjutanud. Uurimistööde temaatika on ulatunud 1965. aasta põdrajahiülevaatest uurimuseni oma nime esinemisest arhiiviallikates ja kasutajate käibes. Truupõllu tööde puhul on esile tõstetud tõsielule orienteeritud põhjalikku ja täpset esitusviisi, lisatud kronoloogiaid ja muid materjale ning olustiku ja nähtuste asjalikke kirjeldusi.

Asael Truupõld

rahvaluulekogumispreemia vastne laureaat