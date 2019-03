Rakvere lihakombinaadi juures toimus loomasõprade meeleavaldus

Korraldajad liikumisest Save Movement Estonia nurisesid, et kella 6–9 plaanitud meeleavalduse Rakvere lihakombinaadi ees avalikult kasutataval erateel keelas politsei ära. "Põhjendati keeldu viitega liiklusseadusele, et registreeritud kohas avalikkusele vabalt ligipääsetaval erateel on meeleavalduse läbiviimine lubatud ainult teeomaniku kirjalikul loal ja tingimustel. See on ilmselgelt vastuolus põhiseaduse ja korrakaitseseadusega," oli ürituse eestvedaja German Leiman nördinud.