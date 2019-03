Kümnes CADrina teeb kummarduse rallispordile ja Ott Tänakule

"Kindlasti kaasatakse töörühmadesse inimesi nii oma kooli õpilaste seast kui ka väljastpoolt, et võimalikult paljud huvilised saaksid selles osaleda," kõneles Kadrina keskkooli direktor Arvo Pani, kes kergitas ühtlasi saladuskatet tänavuse festivali peateemalt, milleks on ralli. "Seda sellepärast, et meie esiralliekipaažil Ott Tänakul ja Martin Järveojal läheb MM-sarjas jätkuvalt väga hästi. Loodame, et meil õnnestub Ott samuti festivalile saada. Läbirääkimised käivad," lisas direktor Pani.