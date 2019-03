Rakvere haigla sünnitusosakond sai rahasüsti 

Möödunud aasta lõpus korraldatud heategevuskampaania "Aita päästa elu" eesmärk oli koguda raha Ida-Tallinna keskhaigla sünnitusmajale sügavalt enneaegsete laste stabiliseerimislaua LifeStart ostmiseks. Kampaania osutus seni edukaimaks kinnisvarafirma Colonna eest veetud heategevuskampaaniaks – kokku annetati laste toetuseks 90 680 eurot, mida oli oodatust enam kui kolm korda rohkem.

65 000 eurot annetasid sünnitusmajale Colonna heategevuslikul galaõhtul osalenud eraisikud ning ettevõtted. Suurimad panustajad olid Colonna Heategevusfondi asutaja Roberto de Silvestri, Colonna investeerimisfirma kaasasutaja Andrea Agostinone, mõned ettevõtte investorid ning külalised. Ülejäänud osa kogunes suurema meediakampaania käigus.

Heategevuskampaaniaga kogutud summast 30 000 euro eest soetati Ida-Tallinna keskhaigla sünnitusmajale enneaegsete laste stabiliseerimislaud LifeStart, mis on esimene omataoline Eesti sünnitusmajades. Keskhaigla sünnitusmaja neonatoloogia osakonna juhataja doktor Pille Andressoni sõnul jõuab uus stabiliseerimislaud mobiilse seadmena nii sünnitustuppa kui ka operatsioonisaali, olles vajalik keerulise sünnilooga ja enneaegsete vastsündinute abistamisel. "Stabiliseerimislaud on ainulaadse disainilahendusega elustamisseadmetega varustatud vastsündinu soojendusvoodi, mis on kergesti paigutatav ema lähedale. See loob võimaluse viivitada vastsündinu nabaväädi läbilõikamisega ja aitab sügavalt enneaegsel beebil üsavälise eluga loomupäraselt kohaneda, kuna laps saab platsentast veel mõnda aega hapnikurikast verd, et avaneks tema kopsud ja ta hakkaks iseseisvalt hingama. Samal ajal on võimalik alustada abi vajava beebi hingamise ja südametöö toetamisega," rääkis doktor Pille Andresson.

Lisaks stabiliseerimislauale kinkis Colonna Heategevusfond 45 000 eurot Rakvere, Lõuna-Eesti ja Kuressaare haigla sünnitusosakonna toetuseks.

Maakonnahaiglad kasutavad 15 000-euroseid annetusi loote seisundi jälgimiseks mõeldud kardiotokograafide ehk KTG-aparaatide ostmiseks. Uued aparaadid on haiglatele väga vajalikud, kuna Rakvere haigla on praeguseni kasutanud kaht KTG-aparaati vanusega 15 ja 20 aastat, Kuressaare ja Lõuna-Eesti haiglal on kummalgi vaid üks aparaat, mis on pidevas kasutuses.

Eesti haiglate sünnitusosakondi koondava Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfondi tegevjuhi Raili Friedemanni sõnul on nad väga tänulikud ning rõõmsad, et Colonna Heategevusfondi kaudu sai korraga abi kolm haiglat nendele ülivajaliku KTG-aparaadi soetamiseks. "Suur aitäh, et aitate alustada elu!" sõnas Raili Friedemann.