Igaüks saab valida parima toiduaine konkursi raames eripreemiat väärt toote

Grand prix’ konkursile esitasid oma tooted 25 ettevõtjat. Virumaalt kandideerivad AS-i Viru Õlu Päikesemarja mustasõstrasiirup, Rakvere lihakombinaadi rukkileivakattega ahjukael küpsetuskarbis, Farmi AS-i Joogi­skyr AB ja viin Moe Mahe 1886.

Päikesemarja mustasõstrasiirup on 2007. aasta parim toiduaine mittealkohoolsete jookide kategoorias. Tootja ise ütleb, et kuna nimi on spetsiifiliselt Eesti turule suunatud, on ekspordivõimalused piiratud, küll kasvas mullu Päikesemarja mustasõstrasiirupi müük kuus protsenti.

Päikesemarja mustasõstrasiirup. FOTO: Viru Õlu

Rakvere lihakombinaadi rukkileivakattega ahjukael küpsetuskarbis on 2012. aasta Eesti parim toiduaine ja samal aastal Eesti parim lihatoode. Viimase nelja aasta vältel on selle müügikogus Eestis jäänud 20–30 tonni vahemikku.

Rukkileivakattega ahjukael. FOTO: Hk Scan

Farmi Joogiskyr AB on 2018. aasta Eesti parim piimatoode. Islandipärased piimatooted skyr’id olid alguses eestlaste jaoks kummalised, ei osatud ju toote nimegi õigesti hääldada. Tänu oma headele maitseomadustele, madalale süsivesikutasemele ja kõrgele naturaalse valgu sisaldusele võitsid tooted aga kiiresti terviseteadlike tarbijate poolehoiu. AB Joogi­skyr on naturaalne maitsestamata clean label’i jook, milles lisaks kõrgele valgusisaldusele annavad tervisele tuge kõhusõbralikud atsidofiil- ja bifiidobakterid. Tegemist on alternatiiviga petile, keefirile ja maitsestamata jogurtile.

Moe Mahe. FOTO: Moe OÜ

Moe Mahe 1886 on 2013. aasta parim toit Virumaa väikeettevõttelt. Moe Mahe 1886 on toodetud ainult kodumaisest ja mahedast toorainest, järgides sajanditepikkusi traditsioone. Moe Mahe 1886 kannab Eesti esimest ja seni ainukest kaitstud geograafilist tähist Estonian Vodka oktoobrist 2017. Paraku ei ole enam Moe Mahedat võimalik eksportida kaubamärgivaidluse tõttu Moët & Chandon’ga. Ekspordiks on loodud uus toode Rye 1886 Organic.