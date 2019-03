Vaade: aitab viiest keeramisest

Mulle ei ole kellakeeramine kunagi mingeid probleeme ega emotsioone tekitanud. Olen osutid tuima näoga tunni võrra edasi või tagasi lükanud ega ole lasknud sellel oma elu kuidagi mõjutada. Isegi mõtteis mitte. Küll tekitab aga emotsioone vaidlus selle üle, millises ajas me pärast kellakeeramise lõpetamist maandume.

Meie valitsus ei võtnud kindlat seisukohta, põhjendades seda vajadusega oodata naabrite järele. Et saaks ikka naabritega ühes ajas elada. Aga küna on ju lõhki, sest Läti-Leedu eelistavad selgelt suveaega, Soome aga on talveaja poolt.

No las jõuluvana elab talveajas. Las soomlased naudivad masohhistlikult oma kaamost. Mina tahan valgust, tahan rohkem näha päikest, mida siinsetel laiuskraadidel ilmselgelt napib.

Viimastel aastatel on kellakeeramise lõpetanud näiteks eestlaste seas populaarsed turismimaad Türgi ja Maroko ning mõlemad on otsustanud jääda püsivalt suveaega. Ikka selleks, et valgust rohkem oleks.

Mis kasu on päikesevalgusest kell veerand neli öösel? Kui jääksime talveaega, siis oleks jaanipäeva paiku veerand nelja ajal päike juba päris kõrgel taevas. Tänavune kalender pakub (suveajal) varaseimaks päikesetõusu ajaks 4.03 ja seda 15.–23. juunini.

Võibolla on kellakeeramine tõepoolest jama. Aga elamine pidevas talveajas on minu jaoks veel suurem jama, kordades suurem. Siis oleks ainus mõistlik lahendus kogu riigi elukorralduse totaalne muutmine selliselt, et tavatööpäev algaks ja lõpeks tund aega varem. See ei kestaks kaheksast viieni, vaid seitsmest neljani. Talveaeg võib küll olla meie vööndiaeg, aga ei tasu unustada seda, et omal ajal käis elu päikese, mitte kella järgi.