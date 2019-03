Kiri: miks EKRE, Isamaa ja keskerakonna koalitsioon oleks Eestile parim?

Teades Jüri Ratase põhimõtteid ja partei seisukohti, soovitasin, et Jüri ise jääks riigikokku. Avaldasin ka arvamust, et Mailis Reps saab uues valitsuses hariduspoliitikat edasi arendada. Kadri Simson võiks Tallinna juhtkonda värskendada, kuna reformierakonnaga koos tehtud valitsuses poleks ta ilmselt tahtnud ministrina jätkata.

Siis aga kerkis esile teine koalitsioon. Mõistsin, et see koalitsioon on teostatav. Ja usun, et see ongi praegu Eestile parim valik. Miks? Koalitsioon tehakse küll parteide vahel, aga inimeste poolt, kellel on oma soovid ja põhimõtted ühiskonna arendamiseks ja muutmiseks. Reformierakonnaga koalitsioonis oleks keskerakonnal olnud väiksema venna positsioon ja seega poleks erakond saanud midagi olulist oma lubadustest täita. Sellises koalitsioonis oleksid Jüri ja Kadri läinud vastuollu omaenda põhimõtete ja sisemise veendumusega.