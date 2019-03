Õlle hind kerkib ka aktsiisitõusust hoolimata

“Kuna eelmise aasta viljasaak oli üle Euroopa väga kehv, tõusis linnase hind meile sel aastal üle 40 protsendi, see on mõjutanud meie väljamüügihindu kaks kuni kolm senti poole liitri õlle kohta,” ütles õlletootja A. Le Coq juht Tarmo Noop.

Saku õlletehase juhatuse liige Jaan Härms ütles, et Saku õlletehas on tulenevalt mitmete kulude tõusust tõstnud osa toodete hinnakirjahindu keskmiselt kolm kuni neli senti pudelilt või purgilt. “Siin on põhjused peamiselt sisendhindade kallinemises, sealhulgas toorainel ja pakenditel, aga mullusega võrreldes on kasvanud ka transpordikulud,” selgitas ta.