Lääne-Virumaalt riigikogusse valitud reformierakondlane Taavi Rõivas meenutas, et riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis vaieldi kellakeeramise üle päris tuliselt ja otsustuspädevus jäeti lõpuks valitsusele.

“Aga teema on küll selline, et igal inimesel on oma seisukoht, mida ta väga kirglikult kaitseb,” lausus poliitik. Tema ise eelistaks pigem suveaega, sest mida rohkem valget aega langeb kokku meie ärkveloleku ajaga, seda parem.