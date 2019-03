Eriline spordipidu Araabia kuumuses

Vaeküla kooli piiga Vika Tsajun oli judos kõikides matšides võidukas ja sai kuldmedali. Finaalis läks ta kokku tugeva Kasahstani võistlejaga. Mitu päeva pärast koju saabumist arvas Tsajun, et kõikidest vastastest oli lihtne jagu saada. “Luuletab,” märkis tema kooliõde, samuti Abu Dhabis võistlemas käinud Annika Hochstätter. Tema vandus ühes matsis alla sakslannale ning võitis hõbemedali. Hochstätter tunnistas, et finaali kõrval olid teised kolm matši kerged. Mõlemad neiud on spordiklubis Sakura tegelenud judoga seitse aastat. Nad on väga edukad ka sumos. Kui järgnevad tiitlivõistlused hästi lähevad, on Hochstätteril võimalus tulevikus teinegi eksootiline võistlusreis ette võtta: oktoobris peetakse USA-s Honolulus sumomaadluse maailmameistrivõistlused. Tüdrukutele jättis kõige eredama elamuse linnaekskursioon ning kaamelite võiduajamine.