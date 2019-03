Kalasadamad avavad aprilli lõpus uksed

"Avatud kalasadamate päev annab võimaluse tutvuda kalasadamates tehtava tööga ja luua kaluritega otsekontakt," ütles maaeluminister Tarmo Tamm. "Eesti rannikujoon ja siseveekogud on ääristatud tiheda kalasadamate võrgustikuga, kus tehakse rasket, aga tänuväärset tööd. Igal perel võiks olla nii-öelda oma kalur, kelle käest otse värsket ja kvaliteetset kodumaist kala osta."

"Praeguseks on avatud kalasadamate päevale end kirja pannud 22 sadamat," ütles kalasadamate programmide koordinaator Toomas Armulik. "Julgustan sadamaid osalema, kuna see on hea võimalus end ja oma tegemisi nähtavaks teha ning kalandust populariseerida," lisas Armulik.