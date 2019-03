Oleg Gross palka ei saa, ei sulas ega arvele

Kolmapäevane ETV “Pealtnägija” rääkis sellest, kuidas OG Elektras on tekkinud kummaline olukord: töötajad saavad iga kuu palka sularahas ning arvavad, et tegemist on ümbrikupalgaga. Teemat kommenteerisid anonüümsed tunnistajad, lisatud oli salaja filmitud videomaterjal. OG Elektra omanik Oleg Gross leiab, et tegemist on ebaausate võtetega ajakirjandusliku eksperimendiga, ja kinnitab, et ettevõte ümbrikupalka ei maksa.