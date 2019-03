Rakenduskõrgkoolis saab varjuna kannul käia

Lääne-Viru rakenduskõrgkooli arendusprorektori assistent, Erasmuse koordinaator Jaana Siik rääkis, et tudengivari on nagu ühes oma tulevikus võimalikus päevas. “Seda võib ka võrrelda toiduainete degusteerimisega – kõhtu täis ei saa, aga isu tekitab,” sõnas Siik.

Siik ütles, et tulevasele õppurile pakutakse välja sobiv ajavahemik, varjutamise kuupäeva lepivad tudengivari ja üliõpilane omavahel kokku. “Võimalik on tutvuda kõrgkooli hoonete ja ühiselamutega, kohtuda õppejõudude ja teiste tudengitega, osaleda loengutes ja käia laborites. Meie üliõpilast selleks ette ei valmista, kõik, mida omavahel räägitakse ja jagatakse, on ehe,” selgitas Siik. Ta avaldas lootust, et koolile annab see projekt eelkõige motiveeritud üliõpilasi. “Neid, kes suudavad nominaalaja jooksul õppekava läbida,” märkis Siik.