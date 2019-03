Värsivõistlusel kasvatati koos Ott Kiivikasega luulelihast

Tunded on üllatuslikud – just nii ütles nädal tagasi ülevirumaalisel luulevõistlusel Haljalas värsiseppade ees esinenud tippsportlane Ott Kiivikas. “Luulevõistlusel noortele motivaatoriks olemine oli minu jaoks esmakordne kogemus,” märkis jõuline mees. Peljata polnud vähimatki, sest sõnaseadmisvõistlus lähtus sedakorda tõest, et sportides tuleb pikkus, laiseldes laius, ja hüüdlausest “Kasvata oma luulemusklit, nagu Ott Kiivikas kasvatab oma biitsepsit!”.

Heas vormis musklimees rääkis parimatele värsiseppadele üle Virumaa, kuidas sport on teda aidanud üle esinemiskartusest. Külaline tunnistas, et luuletanud ta pole, kuid arvas, et spordist luulet võluda on ilmselt võimalik. “See hõlmab väga erinevaid tegevusi ja vahendeid, sobivate riimide leidmine peaks olema lihtne,” arutles Kiivikas.