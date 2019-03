Üheks pikalt kulgenud projekti nii-öelda ülessoojendamise ajendiks oli Krippeli sõnutsi asjaolu, et maakonnakeskuses napib uusi elamispindasid, samal ajal kui linnaruum pidevalt areneb. Arendaja tõi näiteks oma Moskva ja Peterburi äripartnerid, kellega vesteldes on ta kuulnud Rakvere aadressil kiidusõnu, kuid jõudnud samas tõdemuseni, et elada pole siin eriti kuskil. “Nad ütlevad, et kõik on super: väike linn, kuritegevus madal, on kino, teater, muuseumid, spaa, tenniseväljakud, spordikompleks, staadion – uskumatu, mida kõike siit leiab, aga pole, gde žit (kus elada – toim.),” kõneles Marek Krippel.