Anti Poolamets kandideerib europarlamenti

"Ma arvan, et nimekirjas on inimesed, kes saavad selle tööga päris hästi hakkama, kellel on piisav elukogemus ja kellel on ka teatud poliitiline kogemus. Ka rahvusvahelise töö kogemus. Nii, et selliseid, kuidas ma ütlen, amatööre me tulle ei viska," kommenteeris EKRE esimees Mart Helme "Aktuaalsele kaamerale". "Küsitlused näitavad, et me saame kaks kohta. On tore, kui me saame kaks kohta, aga meil ei ole midagi selle vastu, kui kolm saame."