Haigekassa hakkab väikelaste vanemaid teavitama ravikindlustuse lõppemisest

"Hiljutine Praxise uuring tõi esile, et paljudel inimestel Eestis on ravikindlustuskaitse katkendlik. Kuid haigus ei küsi, kas inimesel sellel kuul on ravikindlustus või mitte. Ühe lahendusena tõi uuring välja võimaluse teavitada inimesi ravikindlustuse lõppemisest ja ravikindlustuse saamise võimalustest. Praeguseks on vajalikud õigusruumi muudatused tehtud ja haigekassa alustab teavitusega," ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. "Pikemas perspektiivis peaksime võtma Eestis suuna, et kõigil inimestel oleks ligipääs arstiabile. Kuidas selleni jõuda, vajab aga ühiskondlikku arutelu ja täiendavat analüüsi."