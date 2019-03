Tuludeklaratsiooni saab esitada ka pärast 1. aprilli

Maksu- ja tolliameti (MTA) teenuste osakonna teenusejuht Hannes Udde sõnul oodatakse veel ligi 50 000 inimese deklaratsiooni. "Kuna näeme, et järjekorrad teenindusbüroodes on endiselt pikad, siis saab deklaratsioone esitada ka hiljem. Soovitame siiski kõigil võimalusel oma tulud deklareerida e-maksuametis/e-tollis."

Tänase seisuga on oma tuludeklaratsiooni esitanud 689 165 inimest. Nendest 548 027 saavad tagasi 172,5 miljonit eurot ja 51 014 maksavad juurde 39,5 miljonit eurot. MTA on inimestele praeguseks tagastanud 162 miljonit eurot enammakstud tulumaksu.

Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev on 1. juuli 2019. Kui deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu, siis on tähtaeg 1. oktoober 2019. Sama kuupäev kehtib mitteresidendile, kes on deklareerinud mahaarvamisi Eestis.