Nädala kaja: jäägem viisakaks

Mõne päevakorrapunkti käsitlemine pani kulmu kergitama: kui vallavalitsuse ametnikest ettekandjad ja küsimustele vastajad täitsid oma rolli korrektselt, jagades viisakalt selgitusi, siis koosolekul esireas istunud ja toimuvat kullipilgul jälginud vallavoliniku Sven Kesleri käitumise kohta sama öelda ei saanud. Ma ei tea, milline must kass on Kesleri ja volikogu esimehe Ene Preemi vahelt läbi jooksnud, kuid stiil, mida volikogu liige istungit juhtinud esimehega suheldes kasutas, jättis kummalise mulje.

Muidugi, inimesed on erinevad nagu ka nende käitumismallid. Kuid enese väljendamiseks ja teistele arusaadavaks tegemiseks on teisi mooduseid kui hääle tõstmine ja – vabandan väljenduse pärast – vestluspartneri peale klähvimine. Paraku just seda volikogu istungil ajuti kuulda võis. Preem pidi seejuures täiskasvanud meest paar korda korrale kutsuma ning talle kehtivaid mängureegleid meenutama.

Võibolla oli kogu kurja juureks hoopis vallavanem Indrek Kesküla pisike nutitelefon, mille ta tavapäraselt istungist otseülekande tegemiseks kaameraga volikogu liikmete poole oli suunanud. Võimalik, et see tekitas justkui omalaadse seriaali või filmi võtteplatsi efekti: et kui paned kaamera käima, siis elatakse filminäitleja kombel paukselt rolli sisse. Aga oh ei. Kino, teravused ja auru väljalaskmine jätkusid ka siis, kui paarikümne jälgijaga ülekanne läbi oli.