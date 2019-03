Kolumn: kaante vahel

Lugemine pakkus võimalust siseneda kirevasse maailma, kus sai nihutada piire nii ajas kui ka ruumis. Kaante vahelt võis leida tee võimatuna näivatesse dimensioonidesse. Sedasi, selg nurka surutud, raamatukaaned eestpoolt kaitseks tõstetud, lugeda ja ära kaduda oli tore ja vabastav. Neil kahel asendustegevusel – lugemisel ja sotsiaalmeedial – on palju erinevusi, aga üks eriti suur vahe seisneb nähtavuses. Lugemine pakub varju, sotsiaalmeedia pidevat enese nähtavaks tegemist, kasvõi mingi meeldimise kliki kaudu. Mis seal salata, olen minagi ühe konto omanik, postitan koguni paar korda aastas või jagan ennast puudutavat või enesesse puutuvat infot. Ei oleks sellist võimalust aastakümnete eest, isegi fantaasiakirjandust lugedes, osanud oodata. Nagu praegused noored, nii kuulsin ka mina oma valiku pärast pidevalt etteheiteid. Just-just, nüüd kõlab see kummaliselt, aga liigne lugemine oli nii mõnelgi hammaste vahel. Eriti hämmastas lähedasi, kuidas võib sama raamatut ikka ja jälle üle lugeda: “Jälle see “Kolm musketäri”! Kas peas ei ole veel?”

Ühtlasi pakkus minu pidev raamatumaailmas viibimine lähedastele küllaldaselt ilkumisainest: “Mine raamatukogusse tööle, saad tundide viisi vaikselt nurgas lugeda.” Peab ütlema, et see mõte on elu jooksul mitu korda painanud, et miks ma küll ei valinud vastavat haridusteed. Istuks vaikses ja õdusa auraga ruumis ning saaks ilmakära eest ära olla. Muidugi ei ole ma kunagi päriselt arvanud, et see elukutse eeldab vaid sirge seljaga toolil istumist ning raamatute sisse-välja registreerimist. Lugejate hoidmise ja lugemuse suurendamisega ei saa meeletu kampaania ja tohutu propaganda korras tegeleda. Ammugi ei aita kaasa poliitilised otsused.