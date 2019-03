Muusikalavastus toob suitsusaunamaailma teatrisaali

Muistsest suitsusaunakombestikust ajendatud muusikalavastuses “Suidsusannasümfoonia” elustuvad loomis- ja kangelaslood olnud aegadest. Äsja valminud teos avab ukse teise reaalsusse ja viib vaatajad müütilisse esiaega, kus kivid olid veel pehmed ja saunas loodi terve maailm. ““Suidsusannasümfoonia” jutustab elukaarest,” rääkis helilooja Märt-Matis Lill, kes kahasse Taago Tubinaga on kirjutanud ka libreto. “Lugu algab loomislooga, elukaar teeb läbi sünni, haigestumise ja surma. Ja teistpidi − ka tervenemise ja uuestisünni – ning ring hakkab justkui otsast peale.” Lille jaoks on suitsusaunakultuur uks teistlaadi aja- ja maailmatajumisse. “Suitsusaun on väga eriline koht, kus ajatunnetus on teistsugune, seal olles aeg muutub, justkui peatub,” lisas helilooja.