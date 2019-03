700 maakonna noort õpib Rakvere linna ettevõtetes ja asutustes

Sellisel viisil on õppijateks ühelt poolt küll õpilased, kes näevad maakonna ettevõtlust, töökohti ja karjäärivõimalusi lähemalt, teisalt on töötubade korraldajatel põnev kokku puutuda noortega ning õppida tundma neid, kellest peagi saavad töövõtjad või kellest on hoopis peale tulemas uus ettevõtjate põlvkond.

Sündmuse peakorraldaja, SA Lääne-Viru Arenduskeskus noorte ettevõtlikkuse programmi juhi Anu Oja sõnul on üheks sündmuse eesmärgiks teoreetilise lähendamine praktilisele ehk see, kuidas õppeained päris elus rakenduvad.

“Hea meel on sellest, et ettevõtjate ja organisatsioonide kaasamine on olnud väga lihtne. Noortega ollakse valmis tegelema ning eelmise aasta tagasiside näitas, et väga paljud töötubade juhendajad näevad sündmust olulise kogukonnaprojektina, kus neil kui oma ala asjatundjatel on sellise panustamisega võimalus kogukonnale midagi tagasi anda,” rääkis Oja.