Kontserdi “Laulupeo pärlid” korraldajad on öelnud, et kui tavaliselt ollakse harjunud laule kuulama tähelepanuga tekstidel, siis sel korral on pilgud ja kõrvad ainult muusikal, sest teksti polegi. Nii võivad ammu tuntud laulud meid juubelilaulupeo eel ootamatult ning värskelt (taas)üllatada.