Käesoleva loo peategelane Tiiu on täiesti tavaline Eesti naine. Ta on nagu tädi Maali, keda ikka ja jälle armastatakse mõne suvalise jutuajamise käigus näiteks tuua. Kas me tegelikult teame, mis elu need Maalid elavad ja kuidas nende käsi käib?