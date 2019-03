Reedel austatakse esimesi parlamendisaadikuid

Reedene päev on valitud mälestuspäevaks seetõttu, et 5. aprillil 1919 algasid Asutava Kogu valimised.

Osavõtt valimistest oli väga aktiivne: valimas käis u 80% hääleõiguslikust elanikkonnast. Valimiste korraldus oli demokraatlik, st hääletamisest osavõtuks ei kehtestatud varanduslikku, seisuslikku ega soolist tsensust. Ligi kaks kolmandikku Asutava Kogu 120 kohast said vasakpoolsed erakonnad ning vaid üks kolmandik jäi parempoolsetele. Oma väikese esinduse Asutavas Kogus said rahvusvähemuste erakonnad (baltisakslased ja venelased).

Asutava Kogu suurimateks saavutusteks võib pidada maareformi väljakuulutamist (1919) ja Eesti vabariigi põhiseaduse vastuvõtmist (1920). Küllaltki radikaalse maareformi tulemusena riigistati mõisnikele kuuluv suurmaavaldus (ligi 2/3 maast) ja asuti seda osade kaupa talurahvale jagama. Põhiseadus sätestas, et Eesti on demokraatlik parlamentaarne vabariik. Muuhulgas kehtestas see Eesti kodanikele omas ajas üsnagi ulatuslikud vabadused.