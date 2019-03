Esindusmehed üle kaitseväe tulid esimest korda kokku

„Kaitseväe teenistuse tähtsaim osa on reservteenistus. Hea reservvägi saab eksisteerida vaid siis, kui sellele eelneb hästi organiseeritud ajateenistus,“ ütles kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Veiko-Vello Palm üldkogu avasõnades.

Peastaabi ülem märkis, et esindusmeestel on kandev roll kujundamaks ajateenistuse nägu ajateenijate ja ülejäänud ühiskonna jaoks. „Esindusmehe roll on väärtuslik, kandke seda vastutust vääriliselt,“ lisas brigaadikindral Palm.