Õdede liit taotleb õdedele piiratud retseptiõiguse andmist

„Patsiendi jaoks on väga oluline järjepidev ravimite tarvitamine arsti määratud raviplaani järgi. Terviseseisundi jälgimiseks ja retsepti pikendamiseks arsti vastuvõtule suunamine takistab arsti juurde pääsemist haigetel, kes vajavad eelkõige diagnoosimist ja alles ravi määramist, sest eriarstijärjekorrad on pikad. Vastava ettevalmistuse saanud eriõde võiks patsiendi terviseseisundi hindamise järgselt ka iseseisvalt retsepti pikendada, et ravi ei katkeks,“ ütles õdede liidu president Anneli Kannus.

„Piiratud retseptiõiguse andmine eriõdedele tagab efektiivsema töökoormuse jagamise arsti ja õe vahel ning seega ka kiirema abi patsiendile. Alates 2016. aastast on pereõdedel ravi jätkamiseks retsepti väljakirjutamise õigus olemas ja see on end õigustanud. Piiratud retseptiõigust on vaja laiendada kõikidesse õe iseseisva vastuvõtu valdkondadesse,“ selgitas Kannus.