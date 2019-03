Noored läänevirulased maitsesid Tallinn Music Weekil publikumenu

Tallinn Music Week on toimunud igal kevadel Tallinnas alates 2009. aastast. Tänaseks katab regiooni suurim linnafestival kogu Tallinna põnevate ettevõtmistega. Artistisõel on ülimalt tihe, enam kui 2000 soovi avaldanust pääses festivalile vaid 170. TMW peakorraldaja Helen Sildna sõnul on see nii selleks, et festivali kvaliteet üha tõuseks.