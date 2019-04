Uues joogastuudios saab paljalt trenni teha

"Riided jäetakse garderoobi ja juba saali tuleb kõigil siseneda täiesti paljalt. Ka õpetaja on alasti ja kogu tunnist peaks saama meelepraktika, et hoida fookust enda juures ja ületada häbitunne," ütles Kookoni stuudioketi looja ja joogaõpeja Pamela Maran. "Alastijooga on iidne praktika, mille eesmärk on materiaalse elu hülgamise kaudu jõuda vaimse potentsiaali avamiseni. Tänapäeval on alastijooga Ameerikas väga populaarne ja mõtlesin, et see on ka eestlastele ideaalne võimalus kestast välja tulla. Mida aeg edasi, seda rohkem kasvab konservatiivsus ühiskondlikul tasandil, hirm midagi valesti öelda või teha. Alastijooga pakub võimalust minna tagasi hetke, kus me olime beebina, aega, mil olime muretud, armastavad, vabad. See on muidugi suur samm kinnistele eestlastele, aga olen positiivselt meelestatud."