Sigade Aafrika katku suhtes positiivsete metssigade arv on oluliselt vähenenud

Veterinaar- ja toiduameti (VTA) peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul näitab see protsent, et katku levik meie metsades on vähenenud. "Võrreldes varasemate aastatega on viiruse levik meie metssigade populatsioonis oluliselt väiksem."

Siiski ei tähenda see, et Eesti oleks taudivaba. "Jätkuvalt peab täitma bioohutusnõudeid, et vältida haiguse levimist farmi," lisas Kalda.

Aastatel 2015–2017 oli Eestis kokku 27 kodusigade taudikollet. Eelmisel aastal aga ei diagnoositud SAK-i üheski seafarmis. 2018. aastal uuriti kokku 6989 kodusiga ning 4961 metssiga, nendest 284 metssiga olid SAK-positiivsed. Võrdlusena võib märkida, et 2017. aastal diagnoositi SAK 867 metsseal.

Kalda sõnul tunnustab Euroopa Komisjon Eesti võitlust katkuga. "Euroopa Komisjon tõi möödunud nädalal välja, et Eestis on usaldusväärne süsteem katku tõrjeks ja likvideerimiseks. Komisjoni eksperdid tõdesid, et Eesti teeb tõsist tööd selle nimel, et vältida haiguse levimist farmidesse," rääkis Kalda.

SAK on muutunud endeemiliseks ehk püsivalt esinevaks haiguseks suurtel aladel Ida-Euroopas, sealhulgas ka Eestis. 2018. aastal levis SAK Bulgaariasse, Belgiasse, Ungarisse. Võib oletada, et leviku põhjuseks on olnud inimtegevusest tulenevad tegurid ja mõningates piirkondades on haigus levinud metssigade populatsiooni kaudu.

VTA kontrollis möödunud aastal kõiki seakasvatusettevõtteid ja väikemajapidamisi, kus sigu peeti. Erilist tähelepanu pöörati kontrollide käigus bioohutusnõuete täitmisele, mis on üks viis, kuidas haigust farmist eemale hoida.