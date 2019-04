Liiklusreguleerijat solvanud mehe karistus jäeti muutmata

Väärteootsuse järgi solvas Hein mullu 22. oktoobril liiklusreguleerijana töötanud naist ebatsensuursete sõnadega. Kohus tuvastas, et mees pani teo toime avalikus kohas ja tunnistajate ütlustega on tõendatud, et tema kasutatud väljendid olid ebatsensuursed ja kannatanut solvavad. "Selline käitumine on seadusega keelatud," öeldakse otsuses. Kohus leidis, et Hein pani teo toime otsese tahtlusega. Samuti leidis kohus, et Heinale mõistetud karistus on kooskõlas tema süü suurusega. Kergendavad ja raskendavad asjaolud antud juhul puuduvad.

Otsus ei ole jõustunud, vaid seda on võimalik seitsme päeva jooksul edasi kaevata.

Meenutame, et lugu juhtus eelmise aasta 22. oktoobri ennelõunal Rakvere lähistel teeehitusel. Liiklusreguleerija Mare (nimi muudetud – toimetus) rääkis, et intsident juhtus kella üheteistkümne ja kaheteistkümne vahel. Äsja oli laotatud maha värske asfalt ja reguleerija sulges tee, paludes sõidukijuhtidel oodata kaks tundi või sõita ringi. Kõik juhid said asjast aru. Samas saabus Väike-Maarja poolt suurel kiirusel punane mikrobuss Ford, milles oli kaks meest. Juht rääkis eesti keeles ja hakkas kohe liiklusreguleerijat solvavate sõnadega sõimama. Närviline, pikemat kasvu, lühikeseks pöetud heledate juustega turske sohver ütles, et on Tartust ja ei mõtlegi ringiga sõita, ning hakkas sõidukit nõksutades edasi liigutama. Mare sõnul seisis ta autole ette ja see sõitis talle vastu põlvi. Lõpuks pööras Fordi juht siiski ringi ja sõitis tagasi.

Aga see pole veel kõik. Hiljem selgus, et keegi oli helistanud maanteeametile ja kaevanud liiklusreguleerija peale. See kõne ilmselt andiski politseile võimaluse korrarikkuja isik kindlaks teha.