Vastukaja: viisakusest ja objektiivsusest

Virumaa Teataja reporter Margus Martin on Väike-Maarja vallavolikogu istungitel sage külaline. Paljud positiivsed uudised jõuavad just tema sule abil lehelugejateni. Ja see on hea. Aga Väike-Maarja valla avalikul võimul on ka teine pool, mitte nii ilus, nagu välja paistab. Alates 2014. aastast on volikogu esimehe Ene Preemi ja vallavanem Indrek Kesküla “tulemuslik” koostöö viinud valla õiguslikku nihilismi, mille käigus on tehtud mitu vastuolulist investeeringut ja lämmatatud opositsiooni sõnavabadust. Kahjuks on sellesse oma panuse andnud ka Margus Martin. See, et ta minusse negatiivselt suhtub, on arusaadav. Olin Rakvere abilinnapea 2012. aastal, kui väga suure ajast võttis Rakvere spordikeskuse tegevuses toimunud kuritarvituste ja segaduste klaarimine, üks spordikeskuse juhtidest oli tollal Margus Martin.