Tapa vallavalitsus kutsub kaasa rääkima

Kogutud andmed on aluseks ideevõistluse korraldamisel, et leida Tapa linna keskuseala väliruumile parim maastikuarhitektuuriline terviklahendus. Võistluse fookuses on keskväljak, Pikk ja Jaama tänav ning bussi- ja raudteejaama transpordisõlm. Ruum võiks muutuda atraktiivseks, inimsõbralikuks ja funktsionaalselt hästi toimivaks.