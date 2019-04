Roland Poom sõitis kolm rehvi puruks ja lõpetas kuuendana

Elu esimesel asfaldirallil purunes Poomi ja Järveoja Ford Fiesta rehv kahel korral. Kõigepealt andis avapäeva 17,6 kilomeetri pikkuse avakatse kaheksandal kilomeetril järele vasak esimene rehv. Katse otsustati ilma rehvi vahetamata lõpuni sõita ning finišisse jõuti ligi pooleteiseminutilise kaotusega. “Teine katse oli juba parem ja näitas, et meie tempo on okei. Kolmandal katsel olime samuti heas tempos, kuid kahjuks olid rehvid liialt kulunud, et rohkem rünnata. Hommikune rehvipurunemine lõi meie strateegia selles osas veidi sassi,” sõnas Poom reedel lõunase rehvipausi ajal.