Vallajuhid tahavad tasuta bussisõidu analüüsi

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse (PÜTK) arenguosakonna juhataja Terje Villemi rääkis Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) üldkoosolekul, et maakonnaliinide täielikult tasuta muutmiseks läheks vaja suure töörühma pikaajalist analüüsi. “Küsimus on ka see, kui palju tasuta ühistransport maksma läheks,” märkis Villemi.