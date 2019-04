Katku nakatunud metssigu on oluliselt vähem

Veterinaar- ja toiduameti (VTA) peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul näitab see, et katku levik meie metsades on vähenenud. Siiski ei ole Eesti taudivaba.

“Euroopa Komisjon tõi möödunud nädalal välja, et Eestis on usaldusväärne süsteem katku tõrjeks ja likvideerimiseks. Komisjoni eksperdid tõdesid, et Eesti teeb tõsist tööd selle nimel, et vältida haiguse levimist farmidesse,” rääkis VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda.