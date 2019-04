Garmen Tabor asub Ugalat juhtima

Ugala teatri praeguse juhatuse liikme Kristiina Alliksaare leping lõpeb 30. juunil ning 1. juulil võtab teatri juhtimise üle Tabor. Ta rõhutas, et teatrikoolist alates on temas süvenenud usk, et koostöös peitub jõud, tarkus ja saladus. "Tuleb tänada praeguseid juhte Kristiinat ja Otti, kes on suutnud majas luua hea loomingulise õhkkonna, millelt edasi minna," lisas ta.