Rakvere hõljub taas renessansilainel

Saltatriculi tuleb seekord Rakverre vararenessansikavaga, tantsudega 15. sajandi Itaaliast – esimestest Euroopa tantsukäsikirjadest. Kuigi need tantsud olid mõeldud õukondlastele, mitte elukutselistele artistidele, on neis üllatav teatraalsus. Nende tantsude autorid püüdsid oma kunstile antiigiviidetega väärikust juurde anda, samas vaimus on Saltatriculi kava. Nimelt jutustab see tantsulises vormis lugu sellest, kuidas allilma, aga ka kõigi maaaluste rikkuste jumal Pluton röövib viljakusjumalanna Demeteri tütre, kuidas Demeteri kurbuse tõttu närbub ka loodus ning kuidas viimaks kõik taas kohtuvad ning saabub lepitus, mille käigus sünnivad meie aastaajad.