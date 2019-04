Rain Narro: “Magistriõpe on pigem tahtmise ja kättevõtmise asi kui midagi keerulist”

Rain Narro on lõpetanud gümnaasiumi Kundas, ülikooli minek tundus noormehele omal ajal elu loomuliku jätkuna. Erinevalt bakalaureuseõppest, kus saab jätkata harjumuspärast kooli­õpilase elu, on magistriõpe midagi muud, kuna enamasti on inimesel selleks ajaks pere, finantskohustused ja töö. Hea tahtmise korral õnnestub aga kõik need elu komponendid edukalt ühendada.