Lääne-Virumaa aasta bussijuhi tiitli pälvis Mart-Lembit Karu

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse juhatuse esimees Andrus Umboja ütles täna toimunud tänuüritusel, et ühistransport on täpselt nii hea, kui head on bussiettevõtted ja bussijuhid. "Neist sõltub, kas inimesed saavad õigel ajal bussile, kas buss on terve ja ohutu, kas bussijuht tervitab. Sageli loevad pisiasjad. Täna soovime tänada bussijuhte, kes on teenindajad selle parimas tähenduses."

Konkursi korraldust eest vedanud ühistranspordikeskuse esindaja Sirly Miltopi sõnul kutsuti üritus ellu eesmärgiga tunnustada oma tööd iga päev eeskujulikult tegevaid bussijuhte. "Tihti räägitakse bussijuhtidest siis, kui midagi on viltu läinud. Ometi on need harvad juhtumid selle kõrval kui palju kilomeetreid bussijuhid iga päev maha sõidavad. Istudes bussi usaldame oma elu ja tervise bussijuhi kätte, kuid tänama me selle eest just sageli ei kipu."

Miltrop lisas, et kõikide üles seatud kandidaatide osas olid läbivalt kiitust saavad aspektid täpsus, viisakus ning heatujulisus. "Nende juhtide puhul tõsteti nimetatud omadusi esile enim."

Mõlemad aasta bussijuhi tiitli pälvinud Go Busi bussijuhid ütlesid kui ühes suust, et tunnustus on küll meeldiv, kuid iga päev tööd selle nimel siiski ei tehta.

"Mul on põhimõte, et tee teistele seda, mida ise tahad, et sulle tehtaks. Lähtun sellest ka bussijuhitöös. Usun, et häid bussijuhte on palju, nad ei ole lihtsalt siia veel jõudnud," kommenteeris oma tiitlivõitu Ants Randmaa.

Viiskümmend aastat bussirooli keeranud Mart-Lembit Karu hinnangul on bussijuhitöös kõige olulisem inimestega arvestamine. "Heal bussijuhil peavad olema kolm omadust: suhtlemisoskus, heatahtlikkus ja abivalmidus. Kui oled ise heatahtlik ja viisakas, siis vastavad reisijad samaga," ütles bussijuht, kellelt lapsed saavad bussis hea käitumise eest kommi.

Go Busi juhataja Andrei Mändla avaldas heameelt, et tublisid bussijuhte tunnustatakse. "Mul on hea meel, et meil on häid bussijuhte ja et neid märgatakse ning tunnustatakse. Neid bussijuhte, kes teevad igapäevaselt head tööd, on kindlasti palju rohkem kui tänasel üritusel sai esile tõstetud," sõnas Mändla.

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus korraldas konkurssi "Aasta bussijuht" kolmandat korda, kutsudes üles andma tagasisidet meeldivatest kogemustest bussijuhiga. Kandidaate seadsid üles nii sõitjad kui ka kohaliku omavalitsuse esindajad ja vedajate esindajad. Sel aastal pälvisid tiitli kokku viis bussijuhti Lääne-Virumaa, Raplamaa, Harjumaa ja Läänemaa piirkonnas.