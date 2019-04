Kris Killing: "Play-off-mängud on ikka midagi enamat"

Tamsalu Los Toros/TalTechi peatreener Kris Killing kõneles, et eelseisva play-off-i valguses avanev pilt, justkui tema juhendatavat meeskonda võiks seerias KK Viimsi/Noto-ga pidada põhiturniiri mänge silmas pidades favoriidiks, petlik. "Play-off-mängud on ikka midagi enamat," ütles Killing. "Pigem vōivad eelnenud vōidud meid uinutada ja vastaseid veel näljasemalt vōitu jahtima panna. Peame hoolikalt valmistuma ja mängima enda maksimumvōimete piiril. Kindlasti aitab meile kaasa koduväljakueelis. Ühelgi vōistkonnal ei ole meie vastu Tamsalus lihtne mängida."

Tamsalu meeskonna esindaja Rainer Tops kinnitas samuti tuntud tõde, et eelseisvad väljalangemismängud on hoopis teise kaalu ja pingega, kui põhihooajal. "Tulemus sõltub pisiasjadest ehk meeskond, kes suudab nüüd tegutseda kindlamalt, võidab ka mängu," rääkis Tops. "Viimsi on tugev ja arenev võistkond, kes mängib tarka korvpalli. Kindlasti pole nendega lihtne."

Tamsalulaste esindaja ütlusel on nende meeskonna koosseis olnud tänavusel hooajal olude sunnil omajagu kõikuv. Mõju on avaldanud nii mängijate vigastused kui ka tööülesanded ning ajateenistus kaitseväes. "Täit stabiilust pole me seetõttu veel saavutanud, aga loodame, et ehk leiame selle nüüd üles ning suudame Viimsile lahingu anda," märkis Rainer Tops.