Rakvere võrkpallipoisid pääsesid kohalikus võrkpallisarjas pjedestaalile

Rakvere Karika peakorraldaja, Rakvere poiste treener Mati Merirand tõdes, et pika traditsiooniga võistluse vastu on huvi väga suur. “Mängud käivad intensiivselt kella kümnest kolmeni ning treenerid võtavad ka algajad kaasa. Kõik saavad mängitatud,” sõnas Merirand ning märkis, et võistluskogemust on ju vaja. “Iga tiim saab päevaga neli-viis mängu,” selgitas treener.