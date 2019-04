Rakvere Karmeli koguduse uue hoone ehitus algab veel sellel aastal

Mitmeotstarbelise kogudusehoone projekt on valmis ning ehitusluba linnavalitsuselt olemas. “Praegu valmistame ette ehitushanget ning sobiliku pakkumise ja ehitaja leidmise korral on võimalik sügisel ehitusega alustada,” kostis Gunnar Kotiesen.

“Meie eripära on see, et kui pühapäeviti on saal rahvast täis, siis nädala sees olevatel üritustel külastab kirikut veel kaks-kolm korda rohkem inimesi. Ehk otsime rendipinda, mis oleks läbi nädala meie kasutuses, mitte ainult pühapäeviti,” lisas Kotiesen, kelle sõnul on prognoositud ehituse kestuseks umbes aasta.